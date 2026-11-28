В Химках (Московская область) вспыхнул пожар на складе. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс‑службе МЧС России.

Согласно данным ведомства, пожар произошел на улице Заводской. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горит складское здание.

«Произошло обрушение кровли. Происходят взрывы газовых баллонов», — говорится в сообщении.

Для ликвидации огня задействованы 45 сотрудников и 15 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске после хлопка газа в жилом доме произошел пожар.