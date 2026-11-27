В многоквартирном доме в Новороссийске произошло возгорание после хлопка газа. Пострадал 45-летний мужчина, его госпитализировали. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

По предварительным данным ведомства, происшествие случилось днем 27 ноября на улице Парковой. Причины случившегося устанавливаются.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования», — завили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в результате атаки беспилотников пострадали три человека. В одном из многоквартирных домов из-за падения обломков дронов выбило окна.