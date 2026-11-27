В перуанском порту Кальяо вооружённые преступники в масках совершили нападение на бронированный автомобиль, перевозивший драгоценности, и скрылись с добычей, сообщила газета El Comercio.

Инцидент произошёл около 6:30 утра по местному времени на трассе Коста‑Верде в районе Ла‑Перла. По данным издания, преступники заблокировали прибрежную эстакаду с помощью трёх внедорожников. На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно не менее восьми вооружённых людей. Они расстреляли бронированную машину, выбили стёкла, вытащили из салона людей и сумки, а затем поспешно скрылись.

В результате стрельбы ранены мужчина и женщина. Их жизни, по информации газеты, вне опасности.

Ранее сообщалось, что в Мексике продавщица отбилась котенком от вооруженного грабителя.