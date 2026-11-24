Три нефтяных танкера подорвались на морских минах и загорелись в Ормузском проливе. Инциденты произошли в течение нескольких часов. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на заявление военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По информации иранской стороны, все три судна получили повреждения в результате взрывов, после чего на борту возникли пожары. Обстоятельства происшествий, а также причины нахождения мин на маршрутах следования танкеров пока не уточняются.

Ранее известный британский пловец-экстремал и покровитель программы ООН по окружающей среде Льюис Пью преодолел около 15 километров по Ормузскому проливу, чтобы привлечь внимание мировой общественности к угрозе для морской экосистемы на фоне конфликта вокруг Ирана.