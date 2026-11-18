В Новочеркасске Ростовской области обнаружили тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек, сообщили в СУСК РФ по региону.

Отмечается, что погибшие являлись супружеской парой.

Тела нашли 17 ноября в одном из домов на улице 8 Марта. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты регионального следственного управления.

Назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются причастные к преступлению. Прокуратура Ростовской области взяла дело на контроль.

Ранее стало известно, что в Татарстане были обнаружены тела двух школьниц.