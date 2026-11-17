Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, что стало причиной гибели двух лиц, не достигших совершеннолетия, в Республике Татарстан. Информацию об этом предоставили в следственном управлении СК России по данному субъекту федерации.

Согласно сведениям, распространенным локальными СМИ, тела двух учащихся в возрасте 16 лет были найдены без признаков жизни на горе под названием Пузанка, расположенной в Мамадышском районе.

В опубликованном сообщении указано, что специалисты республиканского управления Следственного комитета занимаются выяснением полной картины произошедшего с подростками.

Ранее сообщалось, что cын расчленил отца на 238 частей и спрятал останки в холодильники.