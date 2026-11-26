В Туймазинском районе Башкирии отразили атаку беспилотников. После падения обломков дронов на территории промышленной зоны произошло возгорание, сообщил глава районной администрации Булат Мусин на своей странице во «ВКонтакте».

«Отбита атака БПЛА на Туймазинский район. Обломки беспилотников упали на территории промзоны. Возникло возгорание, все службы на месте. Погибших и пострадавших нет», — написал он.

Ранее в Невинномысске Ставропольского края отразили массированную атаку беспилотников на промышленную инфраструктуру.