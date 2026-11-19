В поисковом отряде «ЛизаАлерт» в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказали подробности происшествия, связанного с поиском без вести пропавшего 21 мая в горах Сочи 21-летнего туриста Руслана Ф. Три дня назад на странице ВК организации появилась информация о том, что молодой человек найден погибшим.

Как сообщила представитель пресс-службы «ЛизаАлерт» Краснодарского края Римма Оганян, информация о гибели туриста к ним поступила из полиции.

«6 августа 2026 года в поисково-спасательный отряд поступила информация о том, что были обнаружены останки предположительно пропавшего Руслана Ф. в природной среде. Пропавший был предварительно опознан по одежде», — отметила собеседница издания.

По словам Оганян, в итоге генетическая экспертиза подтвердила, что это действительно пропавший парень.

«Приносим соболезнования родным и близким», — добавила она.

Руслана Фейламазов 21 мая один отправился в поход к Ореховскому водопаду. Он планировал дойти до ручья Сванидзе и вернуться на следующий день. 22 мая связь с молодым человеком оборвалась. Последний сигнал его телефона зафиксировали между селом Прогресс и горой Малый Ахун.

К поискам туриста привлекали 100 человек и вертолет Ка-32. Спасатели и волонтеры прочесывали хребты Прохладный и Ажек, горы Сахарной и Ахуна, а также осматривали каньоны реки Ажек.

«Информационный поиск проходил до обнаружения пропавшего», — резюмировала Оганян.

Как сообщалось, в конце июля в русле реки в окрестностях Ореховских водопадов местный житель обнаружил останки, которые, по предварительной информации, могли принадлежать пропавшему туристу. Спасатели Службы спасения Сочи извлекли их из-под речного завала и передали сотрудникам уголовного розыска. Лишь в ноябре родные подтвердили гибель Руслана.