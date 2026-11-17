Найдено тело 21-летнего туриста, пропавшего почти полгода назад в горах Сочи. Об этом 15 ноября сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб», – сказано в публикации.

Руслан 21 мая один отправился в поход к Ореховскому водопаду. Он планировал дойти до ручья Сванидзе и вернуться на следующий день. 22 мая связь с молодым человеком оборвалась. Последний сигнал его телефона зафиксировали между селом Прогресс и горой Малый Ахун.

Напомним, к поискам туриста привлекали 100 человек и вертолет Ка-32. Спасатели и волонтеры прочесывали хребты Прохладный и Ажек, горы Сахарной и Ахуна, а также осматривали каньоны реки Ажек.

Ранее сообщалось, что в горах Киргизии пропал 14-летний подросток.