Поиски 21-летнего Руслана Ф., отправившегося в одиночный поход к Ореховскому водопаду 21 мая, завершились трагически. 15 ноября отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что турист найден погибшим. Однако сопоставление заявленного маршрута с последним сигналом телефона порождает вопросы, которые не получили ясного ответа.

Хроника поисков: полгода без результата

Молодой человек прошёл через кассу рекреационного объекта «Ореховские водопады» утром 21 мая. По совету друга он намеревался дойти до ручья Сванидзе и вернуться в тот же день. Свой маршрут турист не регистрировал в МЧС, что впоследствии осложнило поиски.

Связь с молодым человеком прервалась 22 мая. Последний сигнал его телефона был зафиксирован в 15:30 в районе базовой станции между селом Прогресс и горой Малый Ахун. К поискам привлекли около 100 спасателей, 19 единиц техники и вертолёт Ка-32. Обследовались хребты Прохладный и Ажек, горы Сахарная и Ахун, каньоны реки Ажек и ручья Сванидзе. Тело обнаружили лишь в ноябре — почти через шесть месяцев.

Ореховский водопад и Малый Ахун — разные направления

Заметное расхождение касается географии маршрута. Ореховский водопад расположен на реке Безуменка в Хостинском районе Сочи; общественный транспорт идёт туда автобусом № 102 до конечной остановки «Ореховка», от которой до водопада остаётся около 1,5 км пешком. Ручей Сванидзе — следующая точка вверх по маршруту, ещё примерно в 2,5 км от водопада. Это направление традиционно описывается как «Ореховка — водопад — Ажек — Сванидзе».

При этом село Прогресс и гора Малый Ахун находятся в другой части Хостинского района. Малый Ахун — вершина высотой около 504 м; ближайший населённый пункт, по разным данным, — Хлебороб (около 3,8 км по прямой) или Прогресс (около 4 км). Сам Прогресс расположен примерно в 9–10 км от центра Сочи.

Иными словами, заявленный маршрут (Ореховка — Сванидзе) и точка последнего сигнала (Прогресс — Малый Ахун) лежат в разных частях горного обрамления курорта и не образуют логичной линии движения.

На это несоответствие обратили внимание пользователи сети. По их замечанию, до Ореховского водопада логичнее и проще добраться из Сочи на автобусе № 102 до Ореховки, тогда как Прогресс и Малый Ахун находятся в перпендикулярной стороне и к заявленному маршруту не относятся. В итоге, по мнению комментаторов, либо описание похода в официальных сообщениях неточно, либо фактическая траектория движения туриста отличалась от заявленной.

Что это может означать

Можно предположить несколько сценариев, однако ни один из них официально не подтверждён. Первое: турист по какой-то причине отклонился от заявленного маршрута — например, попытался сократить путь или перепутал тропы, что в горно-лесной местности без связи и указателей вполне вероятно. Второе: формулировка о «походе к Ореховскому водопаду» в официальных сообщениях могла быть упрощением, а фактическая цель или траектория движения были иными. Третье: последний сигнал мог быть зафиксирован не в точке нахождения туриста, а на границе покрытия вышки, и тогда географическая привязка требует уточнения у оператора связи.

Сестра погибшего ранее отмечала, что на 7-километровой тропе к ручью Сванидзе нет ни камер, ни устойчивой связи.

«Если ты уходишь на маршрут на целый день, с тобой никто не сможет связаться, и если что-то случится, ты даже не сможешь позвать на помощь» — отмечала она.

Это делает любые реконструкции маршрута по данным сотовой сети принципиально неполными.

Что известно о поисках

В конце июля в русле реки в окрестностях Ореховских водопадов местный житель обнаружил останки, которые, по предварительной информации, могли принадлежать пропавшему туристу. Спасатели Службы спасения Сочи извлекли их из-под речного завала и передали сотрудникам уголовного розыска. Лишь в начале ноября родные подтвердили гибель Руслана. Сестра молодого человека в соцсетях подтвердила его гибель.

Трагедия в горах Сочи вновь поставила вопросы, которые касаются не только конкретного маршрута, но и всей системы безопасности на туристических тропах. Отсутствие связи, камер и обязательной регистрации в МЧС делает поиски в случае ЧП долгими и не всегда успешными.