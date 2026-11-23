В Рыльском районе Курской области два человека ранены в результате атаки украинского дрона на автомобиль, пострадавшим оказана медпомощь. Об этом 23 ноября в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Дрон атаковал транспортное средство на автодороге Рыльск-Сухая в Рыльском районе.

«У 47-летнего мужчины осколочные ранения головы, у 40-летней женщины акубаротравма», – рассказал Хинштейн о травмах пострадавших.

Он добавил, что лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане.