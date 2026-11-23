Дроны ВСУ в понедельник атаковали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане, повреждены несколько объектов. Об этом утром 23 ноября сообщает пресс-служба главы республики.

«Целью преступников стали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска. В результате продолжительного налета есть повреждения нескольких объектов», — сказано в сообщении.

В результате атаки БПЛА никто не пострадал. На месте ЧП работают оперативные службы. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий удара.

Беспилотная опасность была объявлена в республике в 02:10 ночи. С 04:14 в РСЧС по Татарстану уточнили, что угроза атаки БПЛА действует в Альметьевске, Бугульме, Лениногорске и Бавлах. Отменили ее в 07:52.

Удар по резервуарам с нефтью рядом с Альметьевском дроны ВСУ также наносили 19 ноября. На объектах тогда произошло возгорание. Власти отмечали, что крупного пожара удалось избежать благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности.