В Кургане сотрудники полиции вместе с прохожим спасли 10-летнюю девочку от нападения стаи бездомных собак. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел утром в микрорайоне Восточный города Кургана. Школьница шла по улице, когда на нее неожиданно напала стая бродячих собак. В этот момент мимо проезжал полицейский патруль. Стражи порядка бросились на помощь ребенку. К ним также присоединился проходивший мимо мужчина.

«Собак оперативно отогнали. Один из сотрудников полиции вызвал скорую помощь и сообщил о произошедшем матери девочки. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает», – рассказала о случившемся официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

СК по Курганской области завел уголовное дело о халатности. Действиям (бездействию) уполномоченных органов, которые отвечают за своевременный отлов безнадзорных животных, будет дана правовая оценка.

Ранее кинолог Уражевский рекомендовал не убегать от бродячих собак, так как это может спровоцировать преследование.