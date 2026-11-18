При встрече с бродячей собакой не следует убегать, поскольку это может спровоцировать преследование, говорится в рекомендациях президента Союза кинологов России Владимира Уражевского, опубликованных ИА PrimaMedia.

Кинолог посоветовал избегать резких движений, взмахов руками и прямого взгляда в глаза животному. Собаку нужно держать в поле зрения, говорить спокойно и не пытаться отогнать её криком.

Если рядом есть стена или забор, можно постепенно приблизиться к ним, ограничив возможность нападения сбоку. Поворачиваться к животному спиной до выхода в безопасное место не рекомендуется.

Если укуса избежать не удалось, в материале советуют тщательно промыть рану водой с мылом и сразу обратиться к врачу. При обнаружении стаи следует сообщить о ней в соответствующие службы.