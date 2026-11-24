В колумбийском городе Вильявисенсио неизвестные подорвали заминированный автомобиль у здания администрации губернатора Меты, пострадали 11 человек. Об этом сообщила радиостанция Caracol.

«В результате теракта у здания губернатора Меты пострадали 11 человек», - рассказал журналистам директор местного отделения гражданской обороны Хорхе Диаса Мартинеса.

По данным СМИ, машину подорвали вечером на главной площади в центре Вильявисенсио. Здание администрации и несколько расположенных неподалеку строений получили структурные повреждения.

Все пострадавшие доставлены в городские больницы. На месте взрыва работают экстренные службы. Территорию обследуют саперы.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья пообещал жесткий ответ силовиков на действия вооруженных группировок и исключил возможность переговоров с ними.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киеве и Днепродзержинске.