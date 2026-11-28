Утром в субботу, 28 ноября, на юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,0. Сразу после подземных толчков над соседним нефтеперерабатывающим заводом компании Chevron в городе Эль-Сегундо поднялись густой черный дым и высокое пламя. О происшествии сообщают издание Los Angeles Times со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

По информации сейсмологов, основной удар стихии пришелся на 09:30 по тихоокеанскому времени (20:30 мск) примерно в шести километрах к западу-юго-западу от прибрежного города Манхэттен-Бич, а очаг залегал на глубине около 12 километров.

В течение последующих 45 минут специалисты зарегистрировали еще не менее 19 повторных толчков, магнитуда самого ощутимого из которых достигла 3,7. Как отметила известный сейсмолог Калифорнийского технологического института Люси Джонс, нынешнее землетрясение стало первым событием магнитудой 5,0 и выше в агломерации Лос-Анджелеса и округа Ориндж за последние двенадцать лет — с момента толчков в районе Бrea в 2014 году.

Очевидцы, включая американскую певицу Лиззо, чей самолет приземлился в местном аэропорту в момент подземного удара, опубликовали в социальных сетях кадры с мощным огнем и черным шлейфом над территорией завода. В городских службах Эль-Сегундо пояснили, что при сейсмической активности оборудование НПЗ автоматически переходит в режим защитной остановки, а избыточный газ в целях безопасности сжигается на факельных установках.

Предприятие в Эль-Сегундо имеет критическое значение для региона, обеспечивая около 20 процентов потребностей Южной Калифорнии в автомобильном топливе и до 40 процентов — в авиационном керосине.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс подтвердила, что сведений о пострадавших или крупных разрушениях не поступало, а власти Манхэттен-Бич исключили угрозу цунами. По данным агентства Associated Press, пожарно-спасательное ведомство Лос-Анджелеса перевело личный состав в режим повышенной готовности и направило экипажи из 106 пожарных депо на инспекцию мостов, зданий и коммуникаций мегаполиса.

Ранее в ту же субботу, 28 ноября, сейсмологи зафиксировали серию подземных толчков и в других частях Тихоокеанского региона, сообщал aif со ссылкой на Геологическую службу США (USGS). В частности, вблизи побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,5 на глубине десяти километров, а на Камчатке зарегистрировали сейсмособытие магнитудой 6,2, отголоски которого ощущались в Петропавловске-Камчатском силой до трех баллов.