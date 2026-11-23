В Италии известного российского адвоката Сергея Жорина в срочном порядке доставили в травматологическое отделение больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

По данным издания, 50-летний правозащитник находится без сознания, его готовят к операции. Подробности о состоянии Жорина не разглашаются. Также пока нет информации о том, какая именно операция ему предстоит.

Жорин известен тем, что представляет интересы звезд российской эстрады и шоу-бизнеса. Среди его клиентов — продюсер Бари Алибасов, Валерия и Иосиф Пригожин, Джиган. В число дел, которыми занимается адвокат, также входят бракоразводные процессы.