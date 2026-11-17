В Праге при столкновении двух пассажирских поездов пострадали 46 человек, четверо из них получили серьезные травмы, сообщил портал iDNES.cz.

Сообщается, что инцидент произошел неподалеку от главного железнодорожного вокзала в Праге. По предварительной версии, один из поездов мог начать движение на запрещающий сигнал светофора. Завкафедрой транспортной инженерии Чешского технического университета считает, что столкновение могло произойти из-за ошибки человека.

Отметим, ранее пресс-секретарь управления чешских железных дорог Мартин Кавки сообщил, что в результате инцидента пострадали не менее полутора десятков человек.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Праге Богдан Василивицкий сообщил, что один из пострадавших в результате столкновения поездов в чешской столице – россиянин.