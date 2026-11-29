В подмосковных Химках удалось локализовать пожар в складском здании на площади 10 875 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание началось вечером 28 ноября в нежилом здании на Заводской улице. Сигнал о происшествии поступил в оперативно-дежурную смену в 23:05 по московскому времени. К моменту прибытия первых пожарных здание уже было охвачено открытым пламенем.

Локализовать огонь удалось 29 ноября в 02:43. В ликвидации пожара задействовали 91 человека и 34 единицы техники. В том числе на месте работали 58 сотрудников МЧС и 21 единица техники ведомства. Обстоятельства происшествия уточняются.