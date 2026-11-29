В Химках продолжается ликвидация крупного пожара на территории складского комплекса. По последним данным МЧС России, огонь распространился на площадь 7,5 тысячи квадратных метров. В ходе возгорания произошло частичное обрушение кровли здания, также зафиксированы взрывы газовых баллонов.

В ведомстве отметили, что спасательные подразделения проводят работы по тушению с учетом всех требований безопасности. Из-за возможных рисков, связанных с разрушением конструкций и взрывами баллонов, сотрудники экстренных служб соблюдают необходимые меры предосторожности.

Площадь возгорания увеличилась с первоначально зафиксированных 5 тысяч до 7,5 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске после хлопка газа в жилом доме произошел пожар.