В Харькове на северо-востоке Украины произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Информация о происшествии поступила в полицию вечером 22 ноября. Об этом сообщили в правоохранительных органах Харьковской области.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего начато расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства убийства.

Для поиска причастных к преступлению объявлена специальная полицейская операция. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых и выяснение всех деталей случившегося.

Ранее в Ивано-Франковске конфликт между тремя горожанами возле кафе обернулся стрельбой, ранением одного из участников и задержанием другого.