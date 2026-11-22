В Ивано-Франковске конфликт между тремя горожанами возле кафе обернулась стрельбой, ранением одного из участников и задержанием другого. Об этом в воскресенье, 22 ноября, проинформировала пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины на своем официальном сайте.

«Вечером 21 ноября возле одного из кафе на "стометровке" — пешеходном участке улицы Независимости — между тремя мужчинами возник конфликт. По предварительным данным, во время него прозвучал выстрел», — сообщили в ведомстве.

По сведениям стражей порядка, огнестрельное ранение ноги получил 34-летний житель города — бригаде медиков пришлось госпитализировать пострадавшего. Еще одного участника инцидента, 27-летнего горожанина, полицейские препроводили в отделение. У задержанного зафиксировали телесные повреждения в области лица.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия изъяли пистолет, предположительно травматический, а сейчас правоохранители выясняют причины ссоры и обстоятельства стрельбы.

Ранее резонансный инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в центре украинской столицы: 1 сентября в Киеве завязалась перестрелка между бойцами СБУ и Главного управления разведки (ГУР), в которой один разведчик погиб и двое получили ранения. Спустя два дня в Генпрокуратуре Украины сообщили о предъявлении обвинений двум участникам конфликта — представителю СБУ по статье о превышении полномочий.