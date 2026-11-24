Одна из башен финансового центра в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглась нападению, сообщил представитель арабской коалиции против йеменских хуситов Турки аль-Малики в соцсети X*.

На месте происшествия работают силы безопасности.

«Одна из башен финансового центра Эр-Рияда подверглась террористической атаке. В настоящее время на месте происшествия работают компетентные органы», — написал он.

Подробности произошедшего и информация о возможных пострадавших пока не приводятся.

Накануне в Йемене сообщили, что по меньшей мере 23 мирных жителя погибли, еще 2 получили ранения в результате авиаударов по транспортным средствам в провинции Лахдж на юге страны.

* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.