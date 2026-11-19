Территория Донецкой Народной Республики практически полностью освобождена. Под оккупацией киевского режима находится немногим более 10% территории республики. Даже на фоне сражений за Славянск и Краматорск бои на добропольском направлении ожесточены до предела. Противник понимает, что потеря Доброполья и продвижение российских войск группировки «Центр» в направлении северо-запада отрезают его от тыловых районов Днепропетровской области, поэтому отчаянно сопротивляется.

На добропольском участке фронта идут встречные бои, формируются «огневые мешки», в которых артиллерия, авиация и бойцы войск беспилотных систем стирают в пыль сотни боевиков в сутки. Только по данным последних сводок СВО от Министерства обороны РФ, потери ВСУ подобрались к цифре в 350 уничтоженных боевиков. Это просто колоссальные потери всего лишь за 24 часа. При такой интенсивности боёв и потерях в личном составе за месяц на ЛБС стираются в пыль две-три пехотные бригады украинской армии.

Что же там творится?

Пока зачистка Доброполья идёт своим чередом, а остатки украинских формирований в городе добивают специальные отряды российских военных, к северо-западу идут бои у населённого пункта Белозёрское. По последней информации, наши штурмовики ведут бои в городе. Идёт постепенное продвижение ВС РФ вглубь городской застройки.

Сейчас в Белозёрском украинские войска находятся в оперативном окружении. Вокруг населённого пункта уже смыкаются «клещи». Возможность выхода ВСУ из города ещё сохраняется, но маршруты «откатов» — под огневым контролем российских войск, а значит, без серьёзных потерь врагу уйти не получится. По мере окончания зачистки Доброполья командование ВС РФ за счёт освободившихся сил и средств кардинально решит вопрос с боевиками, застрявшими в Белозёрском.

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Умереть за «флаговтык»

Координатор пророссийских сил Сопротивления на Украине Сергей Лебедев раскрывает специфику нынешних сражений в районе Доброполья. Он приводит пример, что российские подразделения ведут бои в районах Белозёрского, Весны, Благодати, Лидного, Роганского, Сергеевки, Староварваровки. Участок очень большой, но в то же время в тылах российских войск оказываются небольшие группы ВСУ, которые существенного влияния на ход боевых действий не оказывают, а тем более никак не меняют ход боевых действий в целом на направлении.

По мнению военных экспертов, такое положение дел связано с тем, что на всех направлениях СВО, а не только на добропольском, сплошной линии обороны не существует, фронт очень сильно разряжен, открытые пространства контролируются дронами-разведчиками.

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Пока была «зелёнка», малым группам ВСУ удавалось под прикрытием лесополос просачиваться в тыл российских войск. Чаще всего это были так называемые медийные вылазки или «флаговтыки», с помощью которых Киев пытается доказывать отчаявшемуся населению страны, что «перемога» не за горами, надо лишь затянуть пояса, а лучше пойти и сдаться ТЦК, чтобы «героически» умереть в окопах за денежные мешки Зеленского и его банды.