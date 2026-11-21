Военнослужащий ВСУ Игорь Романов, содержавшийся под стражей по обвинению в самовольном оставлении части, сбежал из больницы в Чернигове, сообщают украинские СМИ.

Мужчина воспользовался тем, что младший инспектор, находившийся на посту, спал. Романов похитил у него вещи, после чего покинул медучреждение и скрылся.

Как отмечается в публикации, в больницу Романов попал из‑за травм, которые якобы нанёс себе сам. При этом ряд украинских Telegram‑каналов распространяет альтернативную версию, согласно которой мужчина мог быть жестоко избит в одной из нелегальных тюрем, где, как утверждается, содержат дезертиров.

Ранее также сообщалось, что в Одессе сотрудников ТЦК избили при попытке мобилизовать мужчину.