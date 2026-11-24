В Алтайском крае взрыв газа привел к частичному обрушению верхних этажей пятиэтажки, сообщает региональное управление МЧС.

По информации ведомства, инцидент произошел во вторник в одном из домов на улице Механизаторской в селе Кулунда.

«По прибытию установлено, что произошло обрушение верхних этажей во втором подъезде пятиэтажного жилого дома», - говорится в публикации.

Сообщается об эвакуации жителей пятиэтажки и тушении произошедшего из-за взрыва газа возгорания.

Данные о пострадавших в результате инцидента устанавливаются. Глава Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» об оказании экстренной помощи пострадавшим прибывшими на место происшествия бригадами медиков.

«Взял на личный контроль вопросы оказания помощи пострадавшим при взрыве бытового газа в селе Кулунда», - написал губернатор.

В региональном следственном управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей по факту взрыва газа в Кулунде.

Ранее стало известно о гибели двух человек при взрыве в многоэтажке во Владикавказе.