Спасатели обнаружили тело ещё одного человека при разборе завалов на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Алтайском крае, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Таким образом, число жертв происшествия достигло двух.

«В ходе работ на месте взрыва газа в доме в райцентре Кулунда Алтайского края спасатели обнаружили тело второго погибшего», — говорится в публикации в канале управления МЧС на платформе «Макс».

Напомним, взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Кулунде произошёл утром 24 ноября. Он спровоцировал частичное обрушение верхних этажей в одном из подъездов. Экстренные службы направили на место происшествия для провидения работ более 190 специалистов и 50 единиц техники.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).