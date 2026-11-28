В афганской провинции Кунар утром в субботу произошёл взрыв в школьном здании. В результате погибли 7 человек, ещё 97 получили ранения. Об этом информирует международное шиитское агентство новостей Shafaqna со ссылкой на представителя МВД.

Руководитель регионального управления министерства информации и культуры провинции Кунар Сами Уль-Хак Баян сообщил, что число жертв составляет 7, а пострадавших — 97, все они доставлены в больницу.

Инцидент случился утром в субботу в школе «Шагай», расположенной в городе Асадабад — административном центре провинции Кунар.

На данный момент ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна антиправительственная группировка.