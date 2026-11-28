В результате крушения вертолёта в центральной части Перу погибли восемь военных, один человек остался в живых. Об этом проинформировало региональное специальное командование вооружённых сил страны.

В ходе поисково‑спасательной операции были обнаружены воздушное судно и девять военнослужащих, находившихся на борту. Единственным выжившим стал подполковник ВВС Энцо Эспиноса Роке. Он был пилотом вертолёта. Сейчас его эвакуировали в Лиму.

Как сообщалось ранее, вертолёт Ми‑17 ВВС Перу разбился при выполнении миссии по эвакуации военного патруля в долине рек Апуримак, Эне и Мантаро.

Командование сообщило, что обстоятельства и причины катастрофы сейчас расследуются компетентными органами — им оказывается необходимое содействие.