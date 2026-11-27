В Новороссийске в пятницу, 27 ноября, отразили атаку беспилотников ВСУ. Обломками сбитых БПЛА повреждены три жилых дома и котельная. В многоэтажке в Приморском районе города-героя в 70 квартирах выбиты окна. Фрагменты сбитого БПЛА попали в частный жилой дом в Широкой Балке. В результате также вспыхнул пожар в соседнем доме. Известно о трех пострадавших. Aif.ru собрал детали.

Атака дронов ВСУ на Новороссийск 27 ноября

Беспилотную опасность в Новороссийске объявили сегодня в 6:12 утра. Жителям, находившимся в момент включения сирен дома, рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, кладовой, туалете.

Тех, кто находился на улице, просили спрятаться в цоколе ближайшего здания, на подземной парковке или в подземном переходе. Власти настоятельно рекомендовали не использовать для укрытия автомобиль, а также не прятаться под стенами многоэтажек.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной», – призывал мэр города-героя Андрей Кравченко.

В 7:42 он рассказал о последствиях атаки ВСУ.

«В Новороссийске зафиксированы повреждения трех жилых домов и котельной осколками БПЛА», – написал градоначальник в своем канале в «Максе».

Он уточнил, что в многоэтажке по улице Видова выбиты окна. В котельной тоже повреждено остекление. Ее работу приостановили до проведения обследования и оценки состояния специалистами. Фрагменты сбитого беспилотника попали в частный жилой дом в Широкой Балке. В результате также вспыхнул пожар в соседнем доме.

За медпомощью обратились три человека. Госпитализация не потребовалась.

Специалисты проводят обследования объектов и оценивают нанесенный ущерб.

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В многоэтажке в Новороссийске повреждено остекление в 70 квартирах

Вечером Кравчено сообщил новые подробности сегодняшней атаки на Новороссийск. По его словам, в многоквартирном доме в Приморском районе города в результате атаки БПЛА в 70 кравтирах выбиты окна, одна из квартир на верхнем этаже пострадала сильнее всего.

Мэр горогода-героя рассказал, что на месте ЧП работают четыре группы из сотрудников районной администрации. Они проводят обходы, осматривают пострадавшие квартиры и помогают жителям.

Также идет расчистка прилегающей территории от осколков и мусора. Оконные проемы закрывают пленкой.

В двух из четырех подъездов дома восстановлена подача газа. Работа газовых служб продолжается.

«Прием документов для начисления выплат сегодня и в субботу, 28 ноября, будет осуществляться с 09:00 до 18:00 по адресу: территория Цемдолина, ул. Ленина, 84. Телефон для справок: +7 (8617) 26-22-77», – рассказал Кравченко.

Также городские службы работают в селе Широкая Балка, где повреждения получили несколько жилых домов.

«Поручил главам Южного и Приморского районов обеспечить жителям необходимую помощь и держать ситуацию на контроле», – добавил глава Новороссийска.