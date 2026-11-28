Украинские беспилотники атаковали восточную часть Луганска. В результате удара погибли три человека, еще трое получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, дроны нанесли удар вблизи торгового центра, кафе и пункта выдачи заказов.
«По предварительным данным, три человека погибли, еще трое получили ранения», — уточнил Пасечник на платформе «Макс».
Раненых доставили в медицинские учреждения. Среди них, по информации главы региона, есть несовершеннолетние.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус.