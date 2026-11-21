В министерстве здравоохранения Хабаровского края заявили, что после инцидента с утечкой хлора в хабаровском бассейне трое детей были доставлены в больницу.

В ведомстве уточнили, что в краевую больницу Пиотровича госпитализированы трое детей, тяжесть их состояния — средняя.

По информации следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, после утечки хлора в бассейне было возбуждено уголовное дело. Его квалифицировали по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В следственном управлении ранее указывали, что пострадавшими считаются восемь человек, причём трое из них — несовершеннолетние.

Ранее врач Светлана Бурнацкая заявила об опасности отека легких после посещения бассейна.