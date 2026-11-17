Повышенная концентрация хлора в воздухе бассейна или сауны может привести к серьезному отравлению, химическому ожогу дыхательных путей и отеку легких. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

По ее словам, при вдыхании газ реагирует с влагой на слизистых оболочках, образуя соляную и хлорноватистую кислоты. Опасная концентрация возникает из-за неисправности систем дозирования реагентов, ошибок персонала и недостаточной вентиляции. Особенно уязвимы дети, которые дышат чаще взрослых и имеют меньший просвет дыхательных путей.

Первым тревожным сигналом специалист назвала резкий раздражающий запах, вызывающий слезотечение. Среди других признаков она отметила першение в горле, сухой кашель, осиплость голоса, головокружение и тошноту. Пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух, обеспечить покой и освободить от стесняющей одежды. При попадании раздражающих веществ в глаза промыть их чистой проточной водой. Врач подчеркнула, что скорую помощь нужно вызывать даже при улучшении самочувствия, поскольку опасные осложнения могут проявиться спустя несколько часов.

В бассейнах существует риск заражения гепатитом А, дизентерией, контагиозным моллюском, бородавками и грибковыми инфекциями. Об этом NEWS.ru заявила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

По ее словам, возбудители передаются как через воду, так и при контакте с поверхностями, на которых сохранились микроорганизмы. Кишечные инфекции могут передаваться при заглатывании загрязненной воды или контакте с фекалиями, а их симптомами становятся боли и дискомфорт в животе, тошнота, рвота, жидкий стул и лихорадка.

Грибковые поражения стоп, по словам врача, можно подхватить при хождении босиком по полу в душевых и раздевалках. Онихомикоз и другие подобные заболевания также передаются через бортики бассейна и полотенца. На них могут указывать покраснение и зуд кожи пальцев и стоп, а также изменение ногтей.

Ранее сообщалось, что в Брюле 15 человек отравились хлором в бассейне парка развлечений.