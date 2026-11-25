Тело мужчины, который погиб при взрыве газа в алтайском селе Кулунда, пока остается под завалами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления регионом.

«Идет разбор завалов, тело мужчины не извлекли», - говорится в публикации.

В ЦУР сообщили о возможном нахождении людей под завалами на месте происшествия.

Напомним, накануне из-за взрыва газа частично обрушились верхние этажи в пятиэтажном доме в селе Кулунда. Известно об одном погибшем в результате инцидента. Ведутся поиски пропавшей жительницы дома.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.