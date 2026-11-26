Тело гражданки России было найдено в квартире ее знакомого в Белграде, пишет сербское издание Večernje novosti, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что девушка приехала к нему в гости. Ее приятель также является гражданином РФ.

На теле россиянки нашли ссадины и синяки. Правоохранители выясняют, как они появились и связаны ли со смертью девушки, говорится в статье.

Молодого человека доставили в отделение полиции для дачи показаний, а затем отпустили. Тело россиянки направили в Институт судебной медицины для проведения экспертизы, после вскрытия будет установлена причина смерти.

Ранее сообщалось, что тело россиянки обнаружили на тротуаре в центральной части Златибора — курорта, который расположен на горном массиве в 200 километрах от столицы страны Белграда.