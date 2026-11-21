Следственный комитет Свердловской области обнародовал фотографии помещения, в котором похититель удерживал 10-летнего ребенка.

На опубликованных кадрах видна сильно захламленная комната: на столе находятся электрический чайник и пустые бутылки, а стены оклеены фотообоями.

По предварительным данным, к происшествию причастен 37-летний мужчина по имени Николай. Мужчина завел мальчика в заброшенный дом и удерживал его внутри.

Для освобождения ребенка силовики провели штурм здания. В ходе операции мужчина был застрелен, а мальчика удалось спасти.

Ранее сообщалось, что мужчина, совершивший похищение 10‑летнего мальчика в Свердловской области, находился в федеральном розыске.