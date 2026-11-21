Мужчина, совершивший похищение 10‑летнего мальчика в Свердловской области, находился в федеральном розыске, сообщает Росгвардия в своём официальном канале на платформе «Макс».

Инцидент произошёл вечером 21 ноября. По данным следствия, злоумышленник удерживал ребёнка в заброшенном доме. На место оперативно прибыли сотрудники СОБР, именно они провели спецоперацию по освобождению ребенка. В ходе операции похититель был нейтрализован.

В ведомстве подчеркнули, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте происшествия проведены необходимые следственные действия, опрошены свидетели, назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в американском городе Кэнби нашли живой похищенную 10-летнюю девочку.