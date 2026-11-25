Российское военное ведомство проинформировало о том, что за день силы противовоздушной обороны ликвидировали 20 украинских дронов самолетного типа в воздушном пространстве РФ.

В публикации Минобороны уточняется, что на протяжении дня, с 08:00 до 20:00 по московскому времени, боевыми расчетами ПВО были сбиты 20 беспилотников самолетного типа, принадлежащих Украине.

Уничтожение аппаратов произошло над Брянской и Белгородской областями, а также над Республикой Крым и водами Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в Сызрани беспилотники ВСУ пытались атаковать промышленные предприятия.