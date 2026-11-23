Два беспилотника 23 ноября сбили над территорией Ульяновской области, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.

«Над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено два вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет», – рассказал ульяновский губернатор в своем канале в мессенджере «Макс».

Фрагменты сбитых БПЛА упали в Чердаклинском районе.

Русских поблагодарил силы ПВО России и мобильные огневые группы за слаженную и эффективную работу.

Ранее сообщалось, что в Курской области дрон атаковал машину на автодороге Рыльск-Сухая. Пострадали два человека - 47-летний мужчина и 40-летняя женщина.