Шторм, который обрушился на восточное побережье США в День благодарения, стал причиной массовых задержек авиарейсов и повреждений линий электропередачи.

По данным CBC, порывы ветра достигали 112 километров в час (31 метр в секунду). Ветер повалил деревья и стал причиной повреждений линий электропередачи, в результате чего без света остались около миллиона человек. Кроме того, непогода привела к массовым задержкам и отменам авиарейсов, а прибрежные районы оказались подтоплены.

«Власти перенесли запланированный на четверг ежегодный парад Macy's по случаю Дня благодарения в Нью-Йорке из-за угрозы шторма. Это первый случай [за более чем 100-летнюю историю мероприятия], когда он переносится по причине погодных условий», — сказано в публикации.

Как уточняется, в ближайшее время ожидается постепенное улучшение погоды.

Ранее сообщалось, что в Бразилии шторм разрушил около 8000 домов.