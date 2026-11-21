Мощный шторм обрушился на город Тупансиретан в бразильском штате Риу‑Гранди‑ду‑Сул. В результате стихии погибли три человека, а инфраструктура города оказалась практически полностью разрушена, сообщает портал G1.

Мэр города Густаво Терра рассказал о масштабах разрушений. По его словам, из 8,6 тысячи жилых домов порядка 8 тысяч были частично или полностью разрушены.

Глава муниципалитета подчеркнул, что урон затронул все ключевые сферы городской жизни.

«Вся торговля разрушена, промышленные предприятия, сельская местность, зернохранилища, жилой сектор — всё разрушено», - заявил Терра.

Причиной разрушительных последствий стала суперъячейка — особо мощная грозовая система. По данным метеостанции Национального института метеорологии, порывы ветра в районе города достигали 114 километров в час.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и один пострадал из-за торнадо в Анталье.