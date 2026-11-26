Гражданин России скончался на Бакинском олимпийском стадионе во время матча Лиги чемпионов между азербайджанским клубом «Сабах» и испанской «Барселоной». Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.
По данным ведомства, вызов из Сабунчинского района Баку поступил в службу скорой помощи 25 ноября около 20:25 по местному времени. Прибывшие медики констатировали смерть 39-летнего болельщика.
Как сообщают местные СМИ, мужчина приехал в Баку из Красноярского края.
Тело мужчины было доставлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.
Ранее стало известно, что на Филиппинах во время матча умер известный баскетболист Питер Джун Саймон по прозвищу «Забивающий апостол».