Военнослужащие Мексики при информационной поддержке американских спецслужб провели в штате Синалоа спецоперацию по захвату лидера картеля «Бельтран Лейва» Фаусто Исидро по прозвищу Чапо Исидро, а также двоих его ключевых сообщников. Официальные подробности рейда опубликовало Министерство национальной обороны Мексики на своей странице в социальной сети X*.

По данным военного ведомства, операция состоялась 20 ноября в муниципалитете Гуасаве. В ней участвовали подразделения специального назначения Национальной гвардии и армии Мексики, взаимодействовавшие с армейским спецназом при региональном министерстве общественной безопасности.

«В результате скоординированных действий разведывательных органов министерства национальной обороны [Мексики] и США, осуществленных в рамках двустороннего сотрудничества, 20 ноября силы специального назначения задержали в муниципалитете Гуасаве Фаусто Исидро по прозвищу Чапо Исидро, главаря преступной организации "Бельтран Лейва" и союзника фракции "Майос" "Тихоокеанского картеля"», — говорится в заявлении ведомства.

Вместе с наркобароном силовики схватили его заместителя, известного под прозвищем Серафин, и финансового оператора группировки по имени Хосе.

Как уточнили в Минобороны Мексики, установив точное укрытие подозреваемых, бойцы организовали двойное кольцо оцепления, чтобы исключить возможность побега или прорыва подмоги извне. При штурме жилого дома боевики открыли по военным стрельбу и задействовали взрывные устройства, однако спецназу удалось прорваться внутрь и провести задержание. После процедуры опознания всех троих фигурантов переправили в Мехико бортом Военно-воздушных сил Мексики для передачи следователям.

На родине Чапо Исидро проходит по ордеру на арест по обвинениям в создании организованного преступного сообщества и незаконном обороте запрещенных веществ.

Кроме того, Соединенные Штаты добиваются его экстрадиции за сговор с целью сбыта наркотических средств на американской территории.

Сразу после захвата лидера группировки члены бандформирований перекрыли дороги сразу в четырех муниципалитетах штата Синалоа — Аоме, Гуамучиле, Гуасаве и Наволато. Для деблокирования магистралей и защиты мирных жителей власти задействовали экстренный план и перебросили на трассы дополнительные отряды силовиков.

Ранее о самом факте задержания Фаусто Исидро Месы Флореса сообщала испанская газета El Pais, отмечая, что он входит в перечень десяти наиболее разыскиваемых ФБР преступников, а за сведения о его местонахождении Вашингтон обещал вознаграждение в размере 5 миллионов долларов (порядка 410 миллионов рублей).

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