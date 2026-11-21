В Мексике правоохранители задержали одного из самых разыскиваемых лиц ФБР, пишет El Pais со ссылкой на источники.

Фаусто Исидро Месу Флореса, известного как Эль Чапо Исидро, задержали в городе Гуасаве на северо-западе Мексики.

«Операция по задержанию мужчины, который, по словам тех же источников, считается основным экспортером наркотиков из Синалоа, спровоцировала волну столкновений, перестрелок, блокировок дорог и полетов военных вертолетов», — говорится в материале.

Уточняется, что Эль Чапо Исидро входил в список 10 самых разыскиваемых лиц ФБР. За информацию, которая способствовала бы его поимке, была назначена награда в 5 миллионов долларов (около 410 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что мексиканские силовики задержали предполагаемого лидера преступной группировки «Лос-Рейес».