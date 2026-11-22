Пять человек получили травмы в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Четверо человек пострадали в поселке Афипском Северского района. Там обломки БПЛА повредили крыши и выбили стекла в 13 частных домах.

Еще один человек получил травмы в станице Медведовской Тимашевского района. В результате падения обломков в одном из частных домов повреждено остекление. На местах происшествий работают оперативные службы.

Добавим, российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников над территорией страны.