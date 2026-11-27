Исторический центр и прибрежные кварталы города Александрия в пригороде Вашингтона оказались частично затоплены из-за разлива реки Потомак, пишет РИА Новости.

Уровень воды в реке поднялся после сильного шторма, обрушившегося на город в четверг в День благодарения. Вода вышла из берегов и залила набережную, расположенные неподалеку улицы и подъезды к причалам.

Под водой оказались проезжая часть, велопарковки, тротуары, первые этажи некоторых зданий. Часть кафе и торговых точек у воды сейчас недоступны для посетителей. В воде оказались установленные на улице праздничные декорации и рождественские сани Санта Клауса. Движение транспорта по прибрежным улицам затруднено.

Накануне стало известно, что на побережье Калифорнии обрушились «королевские приливы».