В Сети появились кадры обрушившихся на прибрежные районы американского штата Калифорния «королевских приливов».

По информации телеканала ABC7, «королевские приливы» ненаучное название самых высоких приливов в году.

Сообщается, что резкое повышение уровня воды привело к обрушению части пирса в городе Пасифика и подтоплению части улиц. Некоторым горожанами пришлось покинуть дома.

Уровни воды в Санта-Барбаре и Ла-Хойе достигли рекордных отметок. В городе Вентура решили закрыть пляжи в связи с возможностью наводнения.

The New York Times пишет о связи рекордных приливов с уникальным расположением Солнца, Луны и Земли, усиливающим гравитационное воздействие на океаны.

Ранее стало известно, что в секторе Газа затопило более 70 тысяч палаток с беженцами.