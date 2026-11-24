В социальных сетях распространяется видеозапись с места крушения вертолета Eurocopter AS-532, принадлежавшего военно-воздушным силам Турции. На опубликованных кадрах запечатлены последствия авиакатастрофы и обломки воздушного судна.

На видео можно заметить фрагмент вертолета, предположительно являющийся частью хвостовой конструкции. На некотором расстоянии от него разбросаны другие поврежденные элементы машины, от которых поднимается дым.

В районе падения воздушного судна работают спасательные службы. На кадрах видно, как специалисты обследуют территорию и перемещаются среди обломков, освещая место происшествия мощными прожекторами.

Напомним, пятеро военнослужащих погибли в результате крушения военного вертолета в Турции. Трагедия с вертолетом модели Eurocopter AS-532 произошла в ходе выполнения планового тренировочного полета.