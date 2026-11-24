У россиянина, задержанного за подготовку теракта в синагоге в Кисловодске, изъяли взрывное устройство. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Во время допроса мужчина признал вину.

По данным спецслужбы, он также рассказал, что после совершения теракта собирался отправиться в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований.

19 ноября 2026 года в Кисловодске задержали гражданина России 2004 года рождения, который готовил теракт в отношении прихожан синагоги по указанию участников запрещенной в России международной террористической организации.