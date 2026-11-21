В селе Большие Брусяны Свердловской области мужчина похитил 10-летнего ребенка. Мальчика удалось освободить, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, сообщение о похищении поступило вечером 21 ноября. Ребенка удерживали в заброшенном доме на улице Ленина.

В результате проведенных мероприятий злоумышленник был ликвидирован.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего. На месте происшествия работает следственная группа, допрашиваются свидетели и назначаются экспертизы.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Джаркханд тетя похитила и принесла в жертву племянницу, желая обрести магическую силу.